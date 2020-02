Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- E-Bike in Sulingen und Pkw in Stuhr entwendet - Jugendlicher flüchtet vor der Polizei in Twistringen ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Diebstahl eines E-Bike

Am Dienstag in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 12.20 Uhr entwendeten unbekannte Täter in der Galtener Straße ein auf dem Rathausgelände abgestelltes E-Bike (Damenrad der Marke Hercules in silber). Der Wert des Bikes wird auf ca. 2000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel.: 04271/949-0, entgegen.

Stuhr - Diebstahl eines Pkw

Zwischen Dienstag 22:00 Uhr und 22:30 Uhr kam es in Brinkum in der Bremer Straße zu einem Diebstahl eines Pkw. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Tiefgarage und entwendeten einen verschlossen abgestellten schwarzen Fiat 500 Abarth mit dem amtlichen Kennzeichen DH - CE .... Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter 0421/80660 zu entgegen.

Lemförde - Verkehrsunfall

Am Dienstag gegen 11.00 Uhr wurde bei einem Verkehrsunfall in der Pastorenstraße eine Fußgängerin leicht verletzt. An einer Engstelle in der Straße verschätzte sich ein 77-jähriger Pkw-Fahrer und fuhr einer 41-jährigen Fußgängerin über den Fuß. Sie wurde auch durch den Außenspiegel des Pkw am Brustkorb getroffen. Die 41-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Twistringen - Vor der Polizei geflüchtet

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle sollte in der Nacht zu Mittwoch gegen Mitternacht ein 17-jähriger Twistringer auf seinem Kleinkraftrad von der Polizei kontrolliert werden. Dieser entzog sich der Kontrolle und flüchtete vor dem Funkstreifenwagen. Während der Fahrt mißachtete er mehrmals die Haltesignale der eingesetzten Beamten. Zudem beleidigte er die Beamten durch das Zeigen des "Stinkefingers". Der Jugendliche konnte allerdings kurze Zeit später Zuhause angetroffen werden. Dabei stellte sich auch der Grund seines Verhaltens raus: Bei ihm wurde ein Atem-Alkoholtest durchgeführt, der einen Wert von fast einem Promille ergab. Den 17-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Syke-Steimke - Müll im Wald entsorgt

Am Dienstagabend wurde der Polizei ein illegal entsorgter Müllhaufen gemeldet. Acht Autoreifen sowie ein Reisebett incl. Matratze wurden in einem Waldstück an der Steimker Straße / Ecke Reerßer Straße einfach abgeladen. Hinweise dazu nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, entgegen.

