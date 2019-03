Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Warnung vor aktuellen Enkeltrickbetrügern in den Regionen Hagenow und Boizenburg

Hagenow/ Boizenburg (ots)

Die Polizei warnt aktuell vor so genannten Enkeltrickbetrügern in den Regionen Hagenow und Boizenburg. Im Verlauf des Donnerstagvormittags gaben sich unbekannte Anrufer als Angehörige aus und verlangten von den Betroffenen Bargeld. Zu einer Geldübergabe kam es in keinem Fall, da die Angerufenen den Schwindel bemerkten und Anzeige erstatteten. Aktuell wurden aus dem Bereich Hagenow zwei und aus dem Bereich Boizenburg bereits vier Fälle zur Anzeige gebracht.

Die Polizei schließt nicht aus, dass die Betrüger auch weiterhin mit dieser Masche in der Region unterwegs sind und bittet deshalb zur besonderen Vorsicht und Sensibilisierung von Familienangehörigen.

