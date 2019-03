Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zweiradfahrer stürzte bei Ausweichmanöver

Parchim (ots)

Bei einem Ausweichmanöver ist am Mittwochnachmittag in Parchim der Fahrer eines Kleinkraftrades gestürzt. Das 59-jährige Unfallopfer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Eigenen Aussagen zufolge, hatte der 59-Jährige in der Schweriner Straße einem Auto ausweichen wollen, welches die Vorfahrt missachtet haben soll. Zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam es nicht. Die Fahrerin des betreffenden PKW, die zunächst davon fuhr, kehrte wenig später an die Unfallstelle zurück. Ihren Angaben zufolge, habe sie den Sturz des Mopedfahrers nicht bemerkt. Die Polizei ermittelt jetzt zum genauen Unfallhergang.

