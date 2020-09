Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Pkw-Anhänger macht sich selbständig

Muggensturm (ots)

Während seiner Fahrt am Dienstagmorgen hat sich bei einem 61-jähriger VW-Fahrer der Pkw-Anhänger selbständig gemacht und Sachschaden verursacht. Der Mann bog gegen 9:30 Uhr mit seinem Gespann vom Dalienweg nach links auf die K3728 in Richtung Hauptstraße ein, als sich die Anhängerkupplung löste. Nachdem auch das Verbindungskabel abriss, brach der Anhänger nach rechts aus, überrollte den Gehweg und schlug in einen Verteilerkasten ein. Die Deichsel rammte ein Loch in den Sockel des Stromkastens und blieb darin stecken. Nach ersten Erkenntnissen war die Anhängerkupplung vermutlich nicht eingerastet. Der entstandene Schaden beträgt rund 2.000 Euro.

