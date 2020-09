Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - In Firma eingestiegen

Baden-Baden (ots)

Ohne Beute verlief offenbar ein Einbruch in eine Firma in der Briegelackerstraße am frühen Donnerstagmorgen. Gegen 1:30 Uhr hatte ein Unbekannter ein Fenster aufgehebelt und gelangte so ins Innere der Geschäftsräume. Nachdem er dort versuchte eine Tür aufzuhebeln, ließ er offenbar von seinem Vorhaben ab und flüchtete auf dem gleichen Weg, wie er eingestiegen war. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen.

