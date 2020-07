Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Arztbesuch Schaden am Pkw - Zeugen gesucht

Lauterecken (ots)

Nach einem Arztbesuch stellt die 61-jährige Frau einen Schaden an ihrem Pkw fest. Der Opel Meriva stand am 01.07.2020 zwischen 10:00 und 12:00 Uhr auf dem Parkplatz der Praxis in der Schulstraße. Es wird vermutet, dass ein anderer Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken den Schaden verursacht und danach die Unfallstelle verlassen hat. Zeugenhinweis nimmt die Polizei unter der 06382 9110 entgegen. |pilek

