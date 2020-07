Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schranken von Draisinenstrecke entwendet

Meisenheim (ots)

Bereits am 26.06.2020 wurde der Diebstahl der beiden Bahnschranken der Draisinenstrecke am Übergang in der Präses-Held-Straße festgestellt. Ein Mitarbeiter der Kreisverwaltung bemerkte das Fehlen der Schranken auf seiner wöchentlichen Kontrollfahrt. Zeugen die im Zeitraum vom 19.06.2020 - 26.06.2020 verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben melden sich bitte unter der Telefonnummer 06382 9110 bei der Polizei in Lauterecken. |pilek

