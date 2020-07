Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Geschwindigkeitskontrolle im Kurvenbereich

Wiesweiler (ots)

Wieder hat die Polizeiinspektion eine Geschwindigkeitskontrolle zwischen Wiesweiler und Lauterecken durchgeführt. In der dortigen 70 Kilometer/Stunde - Beschränkung war vor einigen Monaten ein Motorradfahrer zu Tode gekommen. Bei den Messungen am Donnerstag wurden 62 Verstöße im Verwarnungsgeld-Bereich und 15 im Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen-Bereich registriert. Zwei Fahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen, einer davon fuhr mit 109 Kilometer/Stunde durch die Kurven hinter dem Ortsausgang von Wiesweiler in Richtung Lauterecken. Von 915 in beiden Richtungen gemessenen Fahrzeugen waren 8,41 Prozent schneller als erlaubt unterwegs. Die Verkehrsteilnehmer müssen somit mit weiteren Kontrollen rechnen. |pilek-AH

