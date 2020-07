Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand einer Scheunentür

Winterborn (Donnersbergkreis) (ots)

Am Donnerstagabend geriet in der Hauptstraße in Winterborn eine Scheunentür in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden und beschädigte augenscheinlich nur die hölzerne Tür der unmittelbar ans Wohnhaus angrenzenden Scheune. Der entstandene Sachschaden wird auf rund eintausendfünfhundert Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer fahrlässigen Brandstiftung. Nach den ersten polizeilichen Ermittlungen dürfte die Brandursache in einem Abflammen von Unkraut in der Hofeinfahrt gelegen haben. An dem Einsatz waren die Feuerwehren mehrerer Ortschaften beteiligt. |pirok

