Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: "Volles Programm" beim Fahranfänger

Lauterecken (ots)

Um Mitternacht ist der Polizeistreife in der Saarbrücker Straße in Lauterecken ein junger PKW-Fahrer aufgefallen. Bei seiner Kontrolle war eine "Alkoholfahne" zu riechen. Ein Test ergab knapp über 0,5 Promille. Während dieser Wert bei der Mehrheit der Verkehrsteilnehmer an der Untergrenze einer Ordnungswidrigkeit einzustufen ist, hat der Fahranfänger in der Probezeit den Null-Promille-Wert einzuhalten. Auf der Dienststelle ergab schließlich ein Drogentest noch den Verdacht auf den Konsum von THC. Bußgeld- und Führerscheinstelle werden sich mit dem jungen Mann befassen. Wenn sich durch die Blutprobe der Drogenkonsum bestätigt, wird gegebenenfalls noch eine Strafanzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln hinzukommen. |pilek-AH

