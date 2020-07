Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Im Vorbeifahren touchiert und abgehauen

Offenbach-Hundheim (ots)

Der linke Außenspiegel ist am Montagnachmittag an einem PKW in der Saarstraße beschädigt worden. Der Wagen stand ordnungsgemäß geparkt am Straßenrand. Es ist davon auszugehen, dass ein vorbeifahrender Wagen den Spiegel mit seinem eigenen "geküsst" hatte. Dies passiert immer mal wieder und ist ja auch nicht wirklich dramatisch. Wenn der Unfallverursacher jedoch nicht zu seinem "Missgeschick" steht und flüchtet, begeht er eine Straftat - eine sogenannte Verkehrsunfallflucht. Die Polizei will dazu beitragen, dass der Geschädigte nicht auf seinem Schaden "sitzen bleibt" und bittet um Hinweise zu dem vermutlich in Richtung Glanbrücken fahrenden Flüchtigen. An seinem Fahrzeug könnten blaue Lackspuren des beschädigten Fahrzeuges zu sehen sein. Die Polizei in Lauterecken ist unter Telefon-Nummer 06382 9110 erreichbar. |pilek-AH

