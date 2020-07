Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Christusfigur aufgefunden, Eigentümer gesucht

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am 23.06.2020 wurde auf einem Feldweg an der Kreisstraße 4, zwischen dem Wingertsweilerhof und dem Fußballplatz in Winnweiler, eine hölzerne Christusfigur aufgefunden. Die Figur ist einen knappen Meter hoch und lehnte dort an einem Baumstumpf.

Aufgrund der Auffindesituation ist davon auszugehen, dass die Figur irgendwo entwendet wurde. Sie wurde daher sichergestellt. Einem bekannten Diebstahl in Ottersheim konnte sie nicht zugeordnet werden.

Zeugenhinweise zum früheren Aufstellort oder Eigentümer werden an die Polizeiinspektion Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 erbeten. |pirok

