Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Neunjähriger Fahrradfahrer mit PKW zusammengestoßen

Bild-Infos

Download

Löllbach (ots)

Ein neunjähriger Fahrradfahrer ist am Montagnachmittag im Einmündungsbereich Harzgasse / Auf dem Hof mit einem PKW kollidiert. Der Junge erlitt eine Verletzung am Kopf. Vorsorglich wurde er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Junge beim Abbiegevorgang etwas zu weit in die Gegenfahrspur gekommen sein. Hierbei stieß das Fahrrad gegen die Fahrerseite des Wagens. Das Kinderfahrrad wurde verformt. Auch am PKW entstand Sachschaden. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell