Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Leichtkraftradfahrer verletzt sich schwer

Hütschenhausen (ots)

Der Unfallbeteiligte befuhr mit seinem Leichtkraftrad am späten Samstagabend die L356 aus Bruchmühlbach-Miesau kommend in Fahrtrichtung Hütschenhausen. Kurz vor der Ortseinfahrt Hütschenhausen kommt der Fahrer aufgrund noch ungeklärter Ursache mit seinem Leichtkraftrad in der dortigen Fahrbahnschwenkung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert frontal mit einem Baum. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Fachklinik verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.|pilan

