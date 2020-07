Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: unfallbeteiligter Motorradfahrer gesucht

Niedermohr/Reuschbach (ots)

Da auf seiner Fahrspur der K11 in Richtung Reuschbach am Dienstagabend gg. 22:00 Uhr ein Motorradfahrer entgegen kam, musste ein Autofahrer ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Bei diesem Ausweichmanöver verlor dieser die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand stehenden Baum. Glücklicherweise blieb der Fahrzeugführer dabei unverletzt. Der entgegenkommende Motorradfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche Angaben hinsichtlich des Flüchtigen machen können unter der Tel-Nr.: 06371-9229-0.

