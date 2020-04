Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Jever unter Beteiligung von drei Fahrzeugen - die Fahrzeugführer wurden verletzt - tiefstehende Sonne könnte geblendet haben

Jever (ots)

Am Mittwochmorgen, 15.04.2020, ereignete sich gegen kurz vor halb neun in der Graf-Anton-Günther-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Dort fuhr eine 63-Fahrerin eines PKW aus Unachtsamkeit auf einen PKW auf, in dem ein 29-Jähriger saß, wodurch dieser auf ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde, in dem ein 34-Jähriger saß. An allen drei Fahrzeugen entstanden Sachschäden, die drei Fahrzeugführer wurden verletzt und wurden zur ärztlichen Behandlung in Krankenhäuser verbracht.

Nach bisherigem Sachstand könnte die zu der Zeit tief stehende Sonne die 63-Jährige geblendet haben, die Ermittlungen dauern an.

