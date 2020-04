Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei erwischt einen mutmaßlichen Täter, der gerade ein Fahrrad auseinanderbaute - Polizei stellt das Fahrrad sicher und sucht nun die rechtmäßige Eigentümerin

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagnachmittag, wurde der Polizei mitgeteilt, dass in der Neckarstraße offensichtlich eine männliche Person gerade dabei sei, ein Fahrrad auseinander zu montieren, um die Teile in den eigenen mitgebrachten Fahrradanhänger zu verstauen.

Die dort nur kurze Zeit später eingetroffenen Polizeibeamten fanden die geschilderten Beobachtungen bestätigt und konfrontierten die Person mit dem was er dort machte.

Der 38-Jährige gab an, dass er dachte, dass das Rad niemandem mehr gehören würde, außerdem habe er nicht gewusst, dass das eine Straftat sei.

Die Beamten erläuterten dem 38-Jährigen, dass der legale Weg eine Fundabgabe gewesen wäre. Diese Aussage werteten die Beamten als Ausrede und leiteten nach dem Motto: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, gegen den polizeilich bekannten Mann ein Ermittlungsverfahren ein.

Das Fahrrad wurde sichergestellt und mit zur Dienststelle verbracht. Es handelt sich um ein bordeauxrotes Damenrad des Herstellers CENTANO (Modell Jump Tour).

Die Polizei sucht die rechtmäßige Eigentümerinund Zeugen, die ergänzende Angaben zum Fahrrad machen können.

Sie werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

