Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrskontrollen

Meisenheim/Lauterecken (ots)

Gurt- und Handyverstöße hat eine Gruppe von Polizisten der Bereitschaftspolizei am Donnerstagmittag zum Schwerpunkt gehabt. Bei den Kontrollmaßnahmen in der Raumbacher Straße wurden vier Gurtverstöße registriert und eine verbotene Handy-Nutzung während der Fahrt. Besondere Kritik gegenüber dem Autofahrer erfuhr die Feststellung, dass zwei Kinder ohne jegliche Sicherung im PKW mitfuhren. Am Abend des gleichen Tages wurde in PKW-Fahrer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Lauterecken von der Polizei angesprochen. Im Rahmen der Kontrolle konnten beim Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein Urintest reagierte positiv auf THC. Der 43-jährige Fahrer war von Neunkirchen nach Lauterecken gefahren. Nach der Blutprobe durfte er zunächst vorübergehend kein Kraftfahrzeug mehr führen. In Odenbach entdeckte eine Polizeistreife ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2017 an einem Kleinkraftrad. Die Überprüfung des Fahrzeuges ergab, dass dies nach seinem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Das Zweirad wurde sichergestellt. Die Ermittlungen nach den näheren Umständen des Diebstahls und der Nutzung des nicht versicherten KFZ werden fortgeführt. |pilek-AH

