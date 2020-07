Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand eines Gartenhauses

Obermoschel (ots)

Am Freitagabend geriet in der Straße Ringmauergasse in Obermoschel ein Gartenhaus in Brand. Durch das Feuer wurden zwei angrenzende Scheunendächer in Mitleidenschaft gezogen. Das Gartenhaus konnte nicht mehr gerettet werden. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund fünfzigtausend Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer Brandstiftung. An dem Einsatz waren die Feuerwehren mehrerer Ortschaften beteiligt. |pirok

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

