Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Hintergründe noch unklar

OBaden-Baden (ots)

Weil ein Zeuge eine Schlägerei am Bernhardusplatz beobachtet, rief er am Donnerstagmorgen die Polizei. Gegen 2:15 Uhr waren dort offenbar vier bis fünf Personen aufeinander losgegangen. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten alle Beteiligten, so auch zwei mutmaßlich Angegriffene. Die beiden 31 und 34 Jahre alten Männer, die teilweise keine Angaben machen wollte, wurden in der Folge wegen leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst versorgt.

