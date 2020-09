POL-OG: Gengenbach - Polizeieskorte

Polizeipräsidium Offenburg

Dynamik nahm eine Verkehrskontrolle der Beamten des Polizeireviers Offenburg am Mittwochabend gegen 23:25 Uhr auf, als sie in der Hauptstraße ein Fahrzeug kontrollierten. Im Auto befand sich eine Schwangere, die in den Wehen liegend mit ihrem Mann auf dem Weg ins Klinikum war. Kurzerhand eskortierten die Beamten samt Blaulicht das Paar in die Klinik, wo sie noch rechtszeitig eintrafen.

