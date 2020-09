Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Heckscheibe eingeschlagen

Rastatt (ots)

Eine unschöne Entdeckung musste am späten Mittwochnachmittag eine Seat-Fahrerin machen, als sie am Grenzübergang Wintersdorf an ihr Auto zurückkam. Ein Unbekannter hatte zwischen 17:35 Uhr und 17:55 Uhr die Heckscheibe ihres Seat Altea eingeschlagen, was mit einem Schaden von mehreren Hundert Euro einhergehen dürfte. Entwendet wurde aus dem Fahrzeuginneren ersten Erkenntnissen zu Folge nichts. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen zum unbekannten Vandalen aufgenommen.

