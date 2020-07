Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei beendet drei Fahrten unter Drogen im Stadtgebiet

Gelsenkirchen (ots)

Nach Verkehrskontrollen am Mittwoch, den 8.Juli 2020, und Donnerstag, den 9. Juli 2020, mussten drei Autofahrer ihr Fahrzeug stehen lassen, ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt. Mittwochvormittag führten Polizeibeamte eine gezielte Überwachung auf der Ückendorfer Straße in Ückendorf durch. Dabei fiel ihnen ein 28-jähriger Gelsenkirchener in einem weißen Ford Transit auf, der während der Fahrt mit seinem Mobiltelefon hantierte. Die Beamten kontrollierten den Gelsenkirchener. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Die Polizisten nahmen ihn mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn ein. Auf der Elisabethstraße in der Altstadt kontrollierten Polizeibeamte um 18.20 Uhr einen 30-jährigen Autofahrer aus Gelsenkirchen. Nachdem ein von ihm freiwillig durchgeführter Drogenvortest positiv verlaufen war, musste er die Beamten zur Wache begleiten. Ein Arzt entnahm dem Gelsenkirchener eine Blutprobe, die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. In Beckhausen kontrollierten Polizeibeamte am Donnerstag, den 9. Juli 2020, um 1.30 Uhr einen 25-jährigen Autofahrer aus Emsdetten. Nachdem ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest positiv verlief, musste er im Streifenwagen Platz nehmen. Auf der Wache entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Er konnte die Wache nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen als Fußgänger verlassen. Auch ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

