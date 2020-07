Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei stoppt Autos mit ungesicherten Kindern

Gelsenkirchen (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle der Polizei Gelsenkirchen am Dienstag, 7. Juli 2020, haben die Beamten um 15.10 Uhr einen Audi A4 auf der Wildenbruchstraße/Ringstraße gestoppt, in dem vier Kinder mitfuhren, die nicht angeschnallt waren. Gegen den 32-jährigen Fahrer fertigten die Einsatzkräfte eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. An dem Wagen fehlte zudem die erforderliche Umweltplakette und außerdem hatte der Fahrer beim Abbiegen den Blinker nicht gesetzt. Sie untersagten ihm die Weiterfahrt.

Bereits am 27. Juni hatten die Beamten um 22.20 Uhr einen VW Sharan an der Uechtingstraße/Parallelstraße angehalten, in dem zehn Kinder mitfuhren - allesamt gänzlich ungesichert. Zwei der Kinder saßen dabei im Kofferraum des Wagens. Auch hier fertigten die Beamten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen den 33 Jahre alten Fahrer und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Welche schwerwiegenden Folgen es haben kann im Auto mitzufahren ohne den erforderlichen Sicherheitsgurt angelegt zu haben, zeigt sich immer wieder bei Verkehrsunfällen mit Schwerverletzten oder Getöteten. In Deutschland gilt die Gurtpflicht, sodass jeder Mitfahrende eines Fahrzeuges während der Fahrt angeschnallt sein muss.

