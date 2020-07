Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vorsicht: Falsche Polizeibeamte am Telefon

Gelsenkirchen (ots)

Fälle falscher Polizeibeamter beschäftigen erneut die Polizei Gelsenkirchen, nachdem am Montag, 6. Juli 2020, mehrere Bürgerinnen und Bürger angerufen worden sind. Mit erfundenen Geschichten versuchte der Anrufer die Senioren einzuschüchtern und sich so geschickt über ihre Wertgegenstände zu erkundigen. In den genannten Fällen wurden die Angerufenen aber stutzig, sodass nach derzeitigem Stand kein Schaden entstand.

Die Warnung der Polizei bleibt aktuell: Sprechen Sie mit Ihren Eltern, Großeltern, Nachbarn und Freunden. Sensibilisieren Sie sie dafür, keine persönlichen Daten zu Vermögensverhältnissen oder Sicherheitsvorrichtungen an Haus und Wohnung herauszugeben. Erklären Sie, dass es keinesfalls unhöflich ist, im Zweifel einfach das Gespräch zu beenden. Und nehmen Sie ihnen die Scheu, mit der echten Polizei unter der Notrufnummer 110 oder 0209/365-0 in Kontakt zu treten und direkt Anzeige zu erstatten.

