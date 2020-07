Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vier Anzeigen nach Verkehrsdelikten im Stadtgebiet

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben bei Verkehrskontrollen in der Zeit von Montag, den 6. Juli 2020, bis Dienstag, den 7. Juli 2020, mehrfach Verstöße bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet festgestellt. Am 6. Juli kontrollierten sie um 9.40 Uhr einen 29-jährigen Autofahrer aus Gelsenkirchen auf der Hiberniastraße in der Altstadt. Der Gelsenkirchener war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, ein von ihm freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Er musste die Beamten zur Wache begleiten, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Um 13.55 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 31-jährigen Lkw-Fahrer, der ohne die erforderliche Fahrerlaubnis auf der Ewaldstraße in Resse unterwegs war. Die Beamten untersagten dem Gelsenkirchener die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Auf der Weißenburger Straße in Ückendorf kontrollierten Polizisten um 18.22 Uhr einen 22-jährigen Autofahrer aus Gelsenkirchen. Er musste die Beamten zwecks Blutprobe zur Wache begleiten und ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Bei einer Verkehrskontrolle um 3.40 Uhr am Dienstag, den 7. Juli 2020, fiel der freiwillige Drogenvortest eines 34-jährigen Autofahrers aus Barneveld in den Niederlanden positiv aus. Die Polizisten nahmen ihn mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der 34-Jährige verfügt über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland. Er musste eine Sicherheitsleistung zahlen, bevor er die Wache verlassen konnte. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Katrin Schute

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell