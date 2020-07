Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vier vorläufige Festnahmen nach Streit - Zeugensuche

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung in Bismarck am Samstag, 4. Juli 2020, hat die Polizei vier Männer vorläufig festgenommen. Die Tatverdächtigen gerieten um 19.55 Uhr an der Straße Ahlmannshof mit einem 37 Jahre alten Gelsenkirchener in Streit. Dabei schlugen und traten sie auf den am Boden liegenden Mann ein, ehe sie in einem grauen VW Passat flüchteten. Das Mobiltelefon des leicht verletzten Mannes nahmen sie mit. Noch im Nahbereich trafen die Polizisten auf einem Parkplatz an der Consolstraße auf vier Männer im Alter von 28, 29, 49 und 54 Jahren. Die Beteiligten wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Zwei der in Gelsenkirchen wohnhaften Männer (49 und 54 Jahre) konnten das Gewahrsam nach Abschluss der Maßnahmen verlassen, die anderen beiden (28 und 29 Jahre) erst nach Zahlung einer Sicherheitsleistung, da sie über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik verfügen.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein fünfter Mann an der Tat beteiligt war, bittet die Polizei um Zeugenhinweise an die Rufnummern 0209/365-7512 (Kriminalkommissariat 15) oder -8240 (Kriminalwache). Das Auto wurde sichergestellt und abgeschleppt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

