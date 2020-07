Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Trio verletzt Teenager in Buer - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Auf der Horster Straße in Buer sind am Sonntag, den 5. Juli 2020, verbale Streitigkeiten zwischen einem 13-jährigen Gelsenkirchener und drei bislang unbekannten Jugendlichen eskaliert. Nachdem die vier Personen gegen 13.30 Uhr in einer Straßenbahn verbal aneinandergeraten waren, griffen die drei Unbekannten den Teenager kurz nach dem Ausstieg aus der Bahn im Bereich der Haltestelle "Hagenstraße" an. Sie schlugen und schubsten ihn, so dass er hinfiel. Anschließend traktierte das Trio den am Boden liegenden Jungen mit Tritten, bis ihm zwei 23 und 17 Jahre alte Zeugen zur Hilfe kamen. Das Trio flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Der 13-Jährige wurde leicht verletzt und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den drei flüchtigen Jugendlichen machen können. Die Flüchtigen waren circa 14 bis 16 Jahre alt. Einer war circa 1,80m groß und mit einem roten Kapuzenpullover der Marke "Nike" bekleidet. Die Kapuze des Pullovers hatte er über seinen Kopf gezogen. Sein Komplize war circa 1,65m groß, er trug eine graue Mütze, einen roten Pullover und hatte eine graue Stofftasche dabei. Der Dritte war circa 1,80m groß und trug eine schwarze Hose. Sachdienliche Hinweise an die Polizei bitte unter den Rufnummern 0209/ 365 - 7512 (Kriminalkommissariat 15) oder - 8240 (Kriminalwache).

