Polizei Aachen

POL-AC: Unbekannte beschmieren und zerkratzen geparkten Pkw in Morschenich

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Aachen/ Hambach/ Morschenich (ots)

Die Polizei erhielt gestern Mittag (05.01.2020) Kenntnis von einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw am Etzweiler Weg. Der Geschädigte hatte nach eigenen Angaben seinen Geländewagen in dem teils verlassenen Ort am Rande des Hambacher Forstes gegen 11 Uhr abgestellt und dann verlassen. Als er ca. 40 Minuten später zurückkam, stellte er die Beschädigungen fest. Unbekannte Tatverdächtige hatten den Pkw in seiner Abwesenheit großflächig mit Farbe beschmiert und den Lack zerkratzt. Die aufgesprühten und eingeritzten Schriftzüge haben teils beleidigenden Charakter oder zeigen Symbole und Kürzel radikaler Tierrechtler. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde gefertigt, die EK Hambach hat die Ermittlungen aufgenommen. (pw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell