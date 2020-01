Polizei Aachen

POL-AC: Handtasche gestohlen

Eschweiler (ots)

Am 03.01.2020 gegen 12.00 Uhr wurde einer 82-jährigen Frau auf der Lohner Straße von einem bislang unbekannten Täter die Handtasche gestohlen. Die Frau befand sich nach einem Einkauf gerade auf dem Heimweg, als sich der Täter von hinten näherte und die im Korb des Rollators abgelegte Tasche entwendete. Nach der Tat flüchtete der Mann in Richtung Am Kleekamp. Zeugen fanden die Tasche wenig später ohne Portemonnaie in der Laurentiusstraße wieder. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Verletzt wurde die Seniorin nicht.

Der Täter wird beschrieben als ca. 175 cm groß, schlank, dunkel gekleidet mit einer Kapuze über dem Kopf.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0241/9577-33301 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (am)

