POL-GE: nach kurzer Verfolgung gegen Hauswand geprallt

Gelsenkirchen Altstadt, 05.07.20 / 04:05h

Polizeibeamte der Polizeiwache Süd stellten einen Pkw mit defekter Beleuchtung fest und wollten diesen kontrollieren. Der Pkw-Fahrer (30-jähriger Gelsenkirchener) missachtete die Anhaltezeichen, erhöhte stattdessen seine Geschwindigkeit und wollte sich offenbar der Kontrolle durch Flucht entziehen. In Höhe der Einmünung Vattmannstraße / Overwegstraße, nach nur ca. 400m Wegstrecke, verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte hier mit einem Geländer an der dortigen Ampelanlage und der Hauswand des ehemaligen Amtsgerichtes. Es entstand hoher Sachschaden am Fahrzeug, auch die Geäudefassade wurde beschädigt.

Der Fahrer (auch Halter des Fahrzeugs) wurde leicht verletzt, er war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis und stand evtl. auch unter Drogeneinfluss.

