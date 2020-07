Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizeibeamte beobachten Drogenhandel

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte in zivil haben gestern, 1. Juli 2020, um 15.30 Uhr einen 38 Jahre alten Mann dabei beobachtet, wie er augenscheinlich in seinem Auto sitzend an einer Ampel Betäubungsmittel erwarb. Als die Beamten den Gelsenkirchener kurze Zeit später auf der Franzsstraße in Horst anhielten und kontrollierten, fanden sie im Fahrzeug ein Tütchen mit Betäubungsmitteln und stellten es sicher. Da die Polizisten zudem einen süßlichen Geruch im Auto des Mannes wahrnahmen, führten sie bei dem Beschuldigten einen freiwilligen Drogenvortest durch, der positiv war. Die Beamten untersagten dem Mann daraufhin die Weiterfahrt und brachten ihn zur Wache, wo ihm ein Arzt Blutproben entnahm. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Thomas Nowaczyk

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell