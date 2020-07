Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall in Schalke-Nord

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 2. Juli 2020, sind zwei Menschen auf der Kurt-Schumacher-Straße in Schalke-Nord leicht verletzt worden. Gegen 17.50 Uhr fuhr ein 43-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Sprinter auf den Polo einer 47-jährigen Frau aus Gelsenkirchen auf, die mit ihrem Wagen an einer roten Ampel an der Einmündung zum Schalker Sportpark angehalten hatte. Durch den Aufprall wurden die 47-jährige Fahrerin sowie ihre 17 Jahre alte Beifahrerin verletzt. Nach medizinischer Versorgung vor Ort brachten Rettungskräfte die Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Den 43-Jährigen nahmen die Einsatzkräfte mit zur Wache, weil ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zuvor positiv ausgefallen war. Dort entnahm ihm ein Arzt Blutproben. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und stellten sein Fahrzeug sicher. Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Fahrbahn in Fahrtrichtung Süden.

