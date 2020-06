Polizei Gütersloh

POL-GT: Versuchter Einbruch - Täter durch Zeugen gestellt

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (SR) - Am frühen Donnerstagmorgen (04.06., 04.15 Uhr) bemerkte ein aufmerksamer Zeuge in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Bahnhofstraße durch lautstarke Geräusche einen Tatverdächtigen, bei dem Versuch in die Büroräume des in Rede stehenden Objektes einzubrechen. Der Einbrecher machte sich an der Tür der Büroräume zu schaffen. Bei der Tatausführung wurde er durch den Zeugen, welcher zugleich Bewohner des Hauses ist, am weiteren Vorhaben gehindert. Der Zeuge konnte den Einbrecher bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Der Tatverdächtige muss sich nunmehr einem Ermittlungsverfahren der Polizei stellen.

