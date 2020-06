Polizei Gütersloh

POL-GT: Sechs Stoßfugenlüfter sowie Klinkermauerwerk durch Feuer beschädigt

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (JP) - Am frühen Dienstagmorgen (02.06., 07.15 Uhr) wurde die Polizei über eine Sachbeschädigung mit starker Verrußung am Mauerwerk einer Schule an der der Jahnstraße informiert.

Bislang unbekannte Täter versuchten vermutlich mittels eines Feuerzeugs sechs Stoßfugenlüfter im Bereich einer Feuerschutztreppe des Anbaus anzuzünden, so dass diese anfingen zu brennen und es zu einer starken Verrußung kam. Durch die Verrußung wurde das Klinkermauerwerk beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser versuchten schweren Brandstiftung machen? Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen an der Jahnstraße beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu diesem Sachverhalt machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

