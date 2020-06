POL-GT: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus

Polizei Gütersloh

Gütersloh (JP) - Am Dienstagnachmittag (02.06., 15.55 Uhr) erhielten die Feuerwehr und die Polizei Kenntnis über eine Rauchentwicklung in einem Zimmer eines Mehrfamilienhauses an der Comeniusstraße in Gütersloh.

Beim Eintreffen der Kräfte konnte ein Brand in einem Kinderzimmer der linken Wohnung im ersten Obergeschoss festgestellt werden. Nachdem die Feuerwehr die Wohnung betrat, konnte sie den Brand zügig unter Kontrolle bringen.

Im Zimmer befanden sich keine Personen. Durch Rauchgas wurde jedoch bei einer 8- jährigen Hausmitbewohnerin ein erhöhter, jedoch nicht kritischer, CO-Wert gemessen. Sie konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden.

Durch den Brand waren zwei Wohnungen stark verraucht und nicht mehr bewohnbar. Die Familien mussten anderweitig untergebracht werden. Es entstand lediglich Sachschaden in unbekannter Höhe am vorhandenen Inventar.

Die Brandursache ist bislang unbekannt, die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

