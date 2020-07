Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 32-Jähriger bei Streit verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gelsenkirchenern am Sonntag, 5. Juli 2020, ist ein 32-Jähriger in Buer leicht verletzt worden. Er war zunächst verbal mit einem 50-Jährigen gegen 15 Uhr an der Schüngelbergstraße/Ostfalenstraße in Streit geraten. Im Zuge einer folgenden Rangelei wurde der 32 Jahre alte Gelsenkirchener mit einem Messer verletzt, ehe der 50-jährige Beteiligte mit seinem Auto flüchtete. Die alarmierten Polizeibeamten trafen den Flüchtigen anschließend in seiner Wohnung an. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest fiel positiv aus. Da der Mann weiter Drohungen gegen den 32-Jährigen aussprach, führten die Beamten eine Gefährderansprache durch. Der Gelsenkirchener wurde zudem zur Verhinderung weiterer Straften in Gewahrsam genommen. Im Polizeigewahrsam entnahm ihm ein Arzt zwei Blutproben. Das am Tatort aufgefundene Messer stellten die Einsatzkräfte sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

