Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei vorläufige Festnahmen nach Baustellen-Einbruch

Gelsenkirchen (ots)

Für drei Männer endete eine Diebestour in Rotthausen am späten Sonntagabend, 5. Juli 2020, im Polizeigewahrsam. Zeugen hatten beobachtet, wie drei Männer gegen 22.30 Uhr versucht hatten von einer Baustelle an der Mechtenbergstraße Kupferkabel zu stehlen. Dazu hatten sich die 28, 35 und 34 Jahre alten Polen unberechtigt Zutritt zu dem abgesperrten Gelände verschafft. Noch vor Ort trafen Polizeibeamte auf den 35-jährigen Tatverdächtigen, ehe sie die beiden anderen in Tatortnähe stellen konnten, die eine Schubkarre und entsprechendes Werkzeug mitführten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest fiel bei allen dreien positiv aus. Sie wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht, wo ihnen ein Arzt Blutproben entnahm. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Das Gewahrsam konnten die Männer, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, erst nach Zahlung einer Sicherheitsleistung verlassen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

