Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Gelsenkirchen (ots)

Auf ein Fahrzeug sind Polizeibeamte am frühen Mittwochmorgen, 8. Juli 2020, aufmerksam geworden, nachdem dieses in Buer zweifach über rote Ampeln fuhr. Der 26 Jahre alte Fahrer war mit einem Daewoo um 2.40 Uhr auf der Kurt-Schumacher-Straße unterwegs und kreuzte zuerst bei Rot die Vom-Stein-Straße und anschließend die Cranger Straße. Die Anhaltezeichen des hinterherfahrenden Streifenwagens ignorierte der 26-Jährige und versuchte mit dem Wagen zu flüchten. Nach Fahrt über mehrere Straßen und einem Wendemanöver stoppte der Fahrer das Auto an der Goldbergstraße und flüchtete zu Fuß, ehe die Einsatzkräfte den Mann stellten.

Bei der Überprüfung des Fahrers und des Fahrzeugs stellten die Polizisten fest, dass der 26-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt und dass die am Auto angebrachten Kennzeichen gestohlen worden waren. Im Wageninneren stießen die Beamten zudem auf Aufbruchwerkzeuge sowie weitere Kennzeichen, die entwendet worden waren. Der 26-jährige Fahrer sowie seine 23 und 35 Jahre alten Beifahrer aus Gelsenkirchen wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Die Beamten stellten das Auto sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

