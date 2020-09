Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Erfolgreiche Festnahme

Rastatt (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt konnten am Donnerstagabend nicht nur einen Festnahmeerfolg verzeichnen, sondern auch eine kleinere Menge an Betäubungsmitteln im Rucksack des gesuchten Mannes sicherstellen. Im Rahmen einer Streife auf der Bahnhofsstraße stellten die Ordnungshüter kurz vor 20 Uhr einen mit Haftbefehl zur Festnahme ausgeschriebenen 28-Jährigen fest, dieser konnte widerstandslos festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden. /jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell