Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Fahrzeug-Aufbruch - Zeugen gesucht

FreiburgFreiburg (ots)

Im Zeitraum Montag, 16.11.2020, zwischen 16.30 und 16.45 Uhr, kam es in Kenzingen, an der L113 (Waldparkplatz Höhe Abzweigung Bleichheim/Kirnhalden) zu einem Fahrzeug-Aufbruch.

Der oder die Täter schlugen mittels unbekanntem Gegenstand die Scheibe der Beifahrerseite an einem ordnungsgemäß verschlossenen, dunkelblauen Pickup ein und entwendeten eine im Fahrzeug abgelegte Geldbörse. In der Geldbörse befanden sich neben dem Bargeld auch diverse persönliche Gegenstände des Eigentümers. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

Bitte lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem unbeaufsichtigten Fahrzeug zurück.

OW/RE

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg



Michael Schorr

Tel.: +49 761 882-1013



freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell