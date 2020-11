Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Unfallflucht nach verlorener Ladung - Zeugen gesucht !!

Breisach - Am Freitag, den 13.11.2020 gegen 18:54 Uhr verlor ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf der L 104 / L 114 in 79206 Breisach einen Bottich. Die Geschädigte prallte mit ihrem Fahrzeug gegen den auf der Fahrbahn liegenden Gegenstand. Bislang konnten weder über den Bottich noch anderweitig Hinweise zum Verursacher erlangt werden. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 07667/9117-0 beim Polizeirevier in Breisach am Rhein zu melden.

