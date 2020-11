Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Sachbeschädigung bei Baustelle - Zeugensuche

FreiburgFreiburg (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen, 13.-16.11.2020, wurde eine Arbeitsmaschine an einer Baustelle in der Kantstraße in Wyhlen beschädigt und Benzin abgezapft. Aus dem Tank wurden etwa 10 Liter Benzin gestohlen und Leitungen zerschnitten. Der Sachschaden dürfte bei mehreren hundert Euro liegen. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Tel. 07624 9890-0, sucht Zeugen.

