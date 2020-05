Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Dromersheim/Ockenheim - Unfall bei Fuchsjagt

Dromersheim/Ockenheim (ots)

Donnerstag, 28.05.2020, 14:00 Uhr

Bei einem Unfall am Donnerstagmittag wurde eine 26-jährige Reiterin verletzt. Bei einer Fuchsjagt wurde von einem Jäger in der Gemarkung zwischen Ockenheim und Dromersheim, gegen 14:00 Uhr ein Schuss abgegeben. Das Pferd einer in Hörweite befindlichen 26-jähirgen Reiterin erschrickt sich nach derzeitigem Ermittlungsstand durch das Geräusch des Schusses und wirft hierauf die Reiterin ab. Diese stürzt zu Boden, zieht sich Verletzungen zu und muss anschließend vom Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Der Unfall wurde polizeilich von den Beamten der Polizeiinspektion Ingelheim aufgenommen, die Ermittlungen dauern an.

