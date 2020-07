Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: PI Boppard - Verkehrskontrolle

Die (ots)

In der letzten Zeit wurden der PI Boppard vermehrt Beschwerden aus der Bevölkerung zugetragen. Die Bürger beschwerten sich unter anderem darüber, dass Geschwindigkeitsbeschränkungen nicht eingehalten werden und über die Lärmbelästigung durch zu laute Kraftfahrzeuge. Diese Beschwerden nahm die Polizeiinspektion Boppard zum Anlass, am Dienstag, den 30.06.2020 einen Verkehrskontrolltag durchzuführen. Insgesamt waren 9 Beamte der PI Boppard und drei Studierende der Hochschule der Polizei im Einsatz. Am Vormittag führten die Polizeibeamten zunächst Geschwindigkeitsmessungen an verschiedenen Örtlichkeiten durch. Die Kontrollorte wurden ausschließlich aufgrund der Bürgerbeschwerden ausgewählt. Hierbei wurden 10 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Gegen 3 Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, 7 Fahrzeugführer wurden vor Ort verwarnt. Nachmittags wurde auf dem Remigiusplatz in Boppard eine Kontrollstelle eingerichtet. Hier wurde das Hauptaugenmerk auf illegale Veränderungen an Kraftfahrzeugen gelegt. Bei einem kontrollierten Fahrzeug wurde festgestellt, dass der erlaubte Geräuschpegel nicht eingehalten wird. Es wurde ein Verfahren wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis eingeleitet. Zwei weitere Fahrzeugführer müssen bei der PI Boppard Nachweise über Veränderungen an ihren Fahrzeugen vorlegen. Bei acht Fahrzeugen wurden Mängel festgestellt. Die Nachweise über die Beseitigung dieser Mängel müssen ebenfalls bei der PI Boppard vorgelegt werden. Zudem wurde noch jeweils 1 Verstoß gegen die Gurtpflicht, die Ladungssicherung sowie die Mitführpflicht der Warnweste festgestellt.

