Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Graffiti- Schmierereien

Brey (ots)

In der Nacht von Samstag, 20.06.2020 auf Sonntag 21.06.2020 wurden in der Ortslage Brey, in der Straße "Im Mähwinkel" mehrere Stromverteilerkästen durch Graffiti beschädigt. Die Schmierereien in der Szene "Tags" genannt, erfolgten mit einem roten Filzstift und verursachten dadurch einen nicht unerheblichen Sachschaden durch erforderliche Reinigungsmaßnahmen. Die Polizeiinspektion Boppard bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06742/809-0 bzw. unter piboppard@polizei.de

