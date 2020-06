Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der PI Simmern vom 26.06.2020 - 28.06.2020, 09:15 Uhr

Verkehrsunfälle, Einbruch

Simmern (Hunsrück) (ots)

Kastellaun - Verkehrsunfall, alkoholisierter Fahrzeugführer bedroht Rettungskräfte - Am Freitagmittag, den 26.06.20, wurde durch einen Zeugen ein verunfallter PKW gemeldet, der soeben auf einem Wirtschaftsweg gegen einen Baum gefahren sei. Die zuerst eintreffenden Rettungssanitäter fanden dann den stark alkoholisierten und verletzten Fahrzeugführer vor. Dieser war jedoch offensichtlich mit dem Erscheinen der Rettungskräfte nicht einverstanden und bedrohte diese zunächst mit einem Schraubenzieher. Danach flüchtete er fußläufig in das nahe gelegene Wohngebiet und verschanzte sich in seiner Wohnung. Durch mehrere Polizeibeamte wurde das Mehrfamilienhaus zunächst umstellt. Im Rahmen der Durchsuchung konnte der Beschuldigte dann in seiner Wohnung widerstandslos festgenommen werden. Er wurde daraufhin zunächst aufgrund seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Simmern/Hunsrück - Verkehrsunfallflucht - Am Freitag, den 26.06.2020 in der Zeit von 10.20 - 10.40 Uhr ereignete sich in Simmern an der Einmündung Sponheimer Ring / Baldenaustraße ein Verkehrsunfall. Ein Radfahrer hatte einem entgegenkommenden PKW Seat, Kleinwagen, älteres Modell, Farbe schwarz, ausweichen müssen, um einen Fronttalzusammenstoß zu verhindern. Dadurch kam der Radfahrer zu Fall und wurde schwer verletzt; der Unfallverursacher flüchtete. Hinweise an die Polizei Simmern, Telefon 06761/9210.

Holzbach - Einbruchdiebstahl in Gaststätte - In der Nacht vom 26.06. auf den 27.06.20 kam es zu einem Einbruch in die Gaststätte in Holzbach. Hierbei gelangten die Täter durch ein gekipptes Fenster in die Wirtschaft, hebelten dort den Zigarettenautomat auf und entwendeten das Münzgeld. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Täter.

