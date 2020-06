Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Alkohol & Drogen durch die Polizeiinspektion Bendorf

Bendorf / Vallendar (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 25.06.2020 auf Freitag, den 26.06.2020 wurde durch die Polizeiinspektion Bendorf Verkehrskontrollen mit der Zielrichtung Alkohol & Drogen im Straßenverkehr durchgeführt. Zunächst wurde gegen 22:45 h im Bereich der Hauptstraße in Bendorf, ein 45- jähriger Fahrzeugführer kontrolliert, bei dem deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden konnte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1 Promille. Der Fahrzeugführer wurde zwecks weiterer Maßnahmen zur Dienststelle sistiert. Ihn erwartet ein Bußgeld sowie ein Monat Fahrverbot. Bei einer weiteren Kontrollstelle in der Ortslage Vallendar, wurde gegen 02:30 h ein junger Fahrzeugführer aus dem Raum Neuwied kontrolliert. Bei dem jungen Mann, der wenig Verständnis für die polizeilichen Maßnahmen aufbrachte, konnten neben deutlichen Anzeichen auf zeitnahen Betäubungsmittelkonsum ein Teleskopschlagstock sowie ein Pfefferspray aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den Fahrzeugführer wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Bendorf



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell