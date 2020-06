Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: PI Boppard - Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Boppard (ots)

Am Donnerstag, den 25.06.2020 zwischen 05:45 Uhr und 14:20 Uhr wurde ein auf dem Karmeliterplatz parkender weißer Pkw Kia bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen touchierte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken den weißen Kia und beschädigte diesen dadurch. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizei Boppard unter Tel. 06742/8090 oder per email an piboppard@polizei.rlp.de

