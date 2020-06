Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht Polizei Andernach Verkehrsunfall vom 25.06.2020

Andernach (ots)

2 PKW-Fahrer bei Zusammenstoß verletzt

Andernach: Der 37-jährige Fahrer eines Mercedes Vito befuhr am Donnerstagmorgen mit seinem PKW die Abfahrt B9 Andernach-Südhöhe aus Richtung Bonn kommend und beabsichtigte nach links Richtung Miesenheim abzubiegen. Dabei übersah er den BMW einer 41-jährigen Fahrerin, der die vorfahrtsberechtigte Aktienstraße von Miesenheim kommend in Fahrtrichtung Ortseingang Andernach befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die Feuerwehr Andernach wurde ebenfalls zur Unterstützung angefordert. Beide Fahrer wurden verletzt und mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 13.500 EUR.

